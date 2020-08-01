Ушёл в лес с собакой, но домой пёс вернулся один: подробности исчезновения пенсионера на Урале

15:13 | 20.08.2020

Фото предоставлено Горелых

Пропавший в Качканаре Николай Дурнев ушёл в лес за грибами вместе со своей собакой. Позже пёс вернулся домой уже без хозяина. Такие подробности рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Напомним, 17 августа в районе 11:00 пенсионер ушёл из сада №5 в посёлке Именновский в лес, после чего пропал.



«Николай Иванович отправился в лес через железнодорожные пути на станции "34 километр". Был одет в серую куртку, оранжевую кепку с надписью "Евраз", брюки чёрного цвета и кирзовые сапоги. При себе имел трость из металлической трубки, при помощи которой он передвигается. Вместе с ним находилась его собака по кличке Шарик. На следующий день вечером пёс вернулся домой один без хозяина, что является, безусловно, тревожным знаком. После обращения родственников за помощью личный состав качканарского отдела полиции поднят по тревоге, ведется розыск», - прокомментировал Горелых.



Также отмечается, что уже на протяжении трёх дней проверяется лесопарковая зона. Каждое утро проводится сбор волонтёров, желающих оказать помощь в поисках, в администрации города действует оперативный штаб. Возглавляет поисковые группы заместитель начальника полиции Качканара подполковник Николай Кабаев.



Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД 8(343)358-71-61. ((ID-00))

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»