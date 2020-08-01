На Урале задержали подозреваемых в стрельбе по СОБРу

20:21 | 18.08.2020

В лесу в районе пятого километра автодороги город Сысерть - посёлок Асбест несколько человек стреляли в двоих оперуполномоченных СОБР регионального управления Росгвардии, а также сожгли УАЗ, принадлежащий региональному Департаменту по охране животного мира.



В результате стрельбы никто не пострадал. Подозреваемые задержаны. Ими оказались жители Сысертского района, 1967 и 1980 г.р. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу,. Также оцениваются действия других людей, кто находился с подозреваемыми на месте преступления.



Ситуация прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Резонансное преступление, о котором идёт речь, сотрудникам полиции Сысерти и областного ГУ МВД удалось раскрыть "по горячим следам". Представители МВД сработали максимально оперативно и профессионально. В дежурную часть доставлены все подозреваемые в этом ЧП. А началось всё с тревожного сообщения, поступившего 15 августа около 21 часа от инспектора Департамента по охране животного мира. Личный состав полиции Сысерти был поднят по сигналу "сбор". В связи с прошедшими дождями добраться до эпицентра криминальных событий силовикам оказалось делом не простым – понадобился спецтранспорт с высокой проходимостью. Следственно-оперативную группу возглавлял лично начальник ОВД подполковник Александр Глущенко. Всю ночь сыщики уголовного розыска и инспекторы ГИБДД прочёсывали местность с целью поиска скрывшихся злоумышленников. Уже утром 16 августа личности "партизан" оперуполномоченным удалось установить. Сегодня, 18 августа, в отдел полиции Сысерти приехал заместитель командующего войск национальной гвардии по УрФО генерал-майор Николай Олехнович и вручил главе райотдела Александру Глущенко за содействие в неотвратимости наказания за совершённое преступление почётную грамоту, подписанную командующим Уральским округом войск национальной гвардии генерал-полковником Александром Поповым. По одной из отрабатываемых версий, "дров наломали" и заработали себе явно на солидный срок задержанные на почве чрезмерного употребления алкоголя в период открытия сезона охоты», - отметил полковник Горелых.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»