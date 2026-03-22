За сутки в Свердловской области потушили крупный пожар, спасли восемь человек и нашли погибшего

12.01 Воскресенье, 29 марта 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 19 пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. В результате происшествий погиб один человек, еще восемь человек были спасены. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.

В коллективном саду «Молодежный» в Реже сгорел садовый дом площадью 20 м². При разборе конструкций спасатели обнаружили погибшего. С огнем справились за 23 минуты, к тушению привлекались семь специалистов и две единицы техники.

В Нижнем Тагиле на улице Крымская произошло возгорание мусора в подъезде пятиэтажного дома между первым и вторым этажами на площади 3 м². Сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств вывели из здания восемь человек, пострадавших нет. Пожар ликвидировали за 13 минут, в работе участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Крупный пожар произошел в Екатеринбурге на улице Пензенская, где горели садовый дом и надворные постройки на площади 100 м². Возгорание ликвидировали за 72 минуты, к тушению привлекли 16 специалистов и пять единиц техники.

По данным МЧС России по Свердловской области, 11% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. В 5% случаев причиной стало короткое замыкание электрокотла в котельной, еще в 5% случаев возгорания произошли из-за короткого замыкания электросети, и в 5% случаев из-за неисправности электрооборудования.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
