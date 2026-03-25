ГИБДД выявила пьяного водителя и подростка за рулем в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В текущие выходные дни Госавтоинспекция Свердловской области провела рейды по пресечению управления транспортными средствами в состоянии опьянения и водителями без прав. Мероприятия охватили все муниципальные образования региона, сообщает ведомство.В Заречном инспекторы остановили автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 52-летний мужчина с признаками опьянения. Освидетельствование показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,961 мг/л, что более чем в три раза превышает допустимую норму. Водитель отстранен от управления, а автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.В поселке Студенческий внимание инспекторов привлек ВАЗ-21150, за рулем которого был 20-летний молодой человек без водительского удостоверения. В отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав.Кроме того, в Заречном сотрудники ГИБДД остановили питбайк, которым управлял 14-летний подросток. На родителей несовершеннолетнего составлены протоколы по части 3 статьи 12.7 и статье 5.35 КоАП РФ за передачу управления и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мероприятие для возрастной категории 18+