В Свердловской области потеплеет до 20° к началу апреля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается переменная облачность и постепенное потепление. В отдельных районах возможны небольшие осадки и туман в ночные и утренние часы. Прогноз опубликован Уралгидрометцентром.на севере региона существенных осадков не ожидается, на юге местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Восточный ветер составит 3–8 м/с. Температура ночью на юге будет колебаться от −1 до +4°, на севере от −2 до −7°, днем воздух прогреется до 10–15°. В Екатеринбурге ночью пройдет небольшой дождь, температура составит около +3°, днем осадки маловероятны, ожидается до +14°.сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, днем сменится на северный, 3–8 м/с. Температура ночью от −1 до +4°, на севере до −6°, днем 12–17°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около +3°, днем до +16°.в регионе также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью составит от −2 до +3°, на севере до −7°, днем воздух прогреется до 15–20°, на севере до 10°. В Екатеринбурге ночью ожидается около +2°, днем до +19°. Мероприятие для возрастной категории 18+