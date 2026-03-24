Эко-платье из Нижнего Тагила появилось на обложке французского журнала

11.38 Воскресенье, 29 марта 2026
Фото: Татьяна Гурьянова | vk.com/id37548454
Флорист Ольга Скакун из Нижнего Тагила получила признание не только в России, но и за рубежом. Ее работа, эко-платье «Уралочка», оказалась на обложке французского журнала «MALVIE», посвященного моде, красоте и искусству. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Как рассказала Ольга, платье весом 12 кг, созданное из хвои, шишек и мха, было вдохновлено уральскими сказами, в частности произведениями Павла Бажова. На создание наряда у флориста ушло около четырех месяцев.

Работа принесла автору победу в номинации «Эко-кутюр» на всероссийском конкурсе флористов, где участники должны были использовать хвою как основной материал. В конкурсе Ольга Скакун выступала в категории «профи» и соперничала с участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Кемерова, Иркутска и Белоруссии.

После победы в конкурсе команда отправила фотографии, над которыми трудились 7 человек на протяжении 5 часов, в том числе 14-летняя дочь флориста, выступившая в качестве модели, во французский журнал «MALVIE». Как рассказала фотограф Татьяна Гурьянова, сначала журнал запросил 500 долларов за размещение на обложке, однако команда отказалась от этого предложения. Позже издание самостоятельно разместило фотографии на обложке.

Фото Татьяны Гурьяновой на обложке французского журнала «MALVIE»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
24 марта 2026
Свердловские врачи спасли 11-летнего мальчика после падения с четвёртого этажа
22 марта 2026
«Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
24 марта 2026
Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
27 марта 2026

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
13:03 В Свердловской области планируют открыть 20 Центров здоровья для взрослых
12:44 ГИБДД выявила пьяного водителя и подростка за рулем в Свердловской области
12:26 В Каменске-Уральском ищут 14-летнего подростка, не вернувшегося с прогулки
12:12 В Невьянском муниципальном округе подтопило придомовые территории
12:01 За сутки в Свердловской области потушили крупный пожар, спасли восемь человек и нашли погибшего
11:50 В Свердловской области потеплеет до 20° к началу апреля
11:38 Эко-платье из Нижнего Тагила появилось на обложке французского журнала
17:07 Самолёт вернулся в Екатеринбург после вылета в Самару
16:45 В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего мальчика
16:24 ФАС выявил, что свердловчане два года переплачивали «Газэксу» за техобслуживание и ремонт
14:45 В Екатеринбурге начинаются репетиции ко Дню Победы
14:29 На трассе Екатеринбург – Полевской введено реверсивное движение после ДТП
14:12 Улица Николая Коляды, «Преображенский» и бюст Ивана Устинова: новые топонимы Екатеринбурга
13:40 В Свердловской области полностью сняли ограничения на вывоз сырого молока
13:26 В Свердловской области планируют ввести противопожарный режим позже обычного
12:55 У миграционного центра в Екатеринбурге полиция проверила около 400 человек
11:32 В Свердловской области на водоеме спасли мужчину, при пожарах погибла женщина
21:16 Суд признал законным увольнение алапаевского экс-полицейского
20:52 Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей
20:32 Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге
20:27 За год на СвЖД планируют отремонтировать 300 километров путей
19:45 Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина
19:07 Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»
18:34 Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба
17:15 Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
17:02 Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром
Все новости Свердловской области
