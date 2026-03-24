Эко-платье из Нижнего Тагила появилось на обложке французского журнала

Фото Татьяны Гурьяновой на обложке французского журнала «MALVIE»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Флорист Ольга Скакун из Нижнего Тагила получила признание не только в России, но и за рубежом. Ее работа, эко-платье «Уралочка», оказалась на обложке французского журнала «MALVIE», посвященного моде, красоте и искусству. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.Как рассказала Ольга, платье весом 12 кг, созданное из хвои, шишек и мха, было вдохновлено уральскими сказами, в частности произведениями Павла Бажова. На создание наряда у флориста ушло около четырех месяцев.Работа принесла автору победу в номинации «Эко-кутюр» на всероссийском конкурсе флористов, где участники должны были использовать хвою как основной материал. В конкурсе Ольга Скакун выступала в категории «профи» и соперничала с участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Кемерова, Иркутска и Белоруссии.После победы в конкурсе команда отправила фотографии, над которыми трудились 7 человек на протяжении 5 часов, в том числе 14-летняя дочь флориста, выступившая в качестве модели, во французский журнал «MALVIE». Как рассказала фотограф Татьяна Гурьянова, сначала журнал запросил 500 долларов за размещение на обложке, однако команда отказалась от этого предложения. Позже издание самостоятельно разместило фотографии на обложке.