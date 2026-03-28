Небольшой пожар в квартире унес жизнь женщины в Верхней Пышме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Верхней Пышме произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Юбилейной, 8. Горело домашнее имущество в квартире на первом этаже на площади 2 м², сообщает МЧС России по Свердловской области.На место выехали восемь огнеборцев, возгорание удалось ликвидировать за считанные минуты.Как сообщает МЧС, в результате пожара погибла 30-летняя женщина, проживавшая в квартире. Причины возгорания устанавливаются. Мероприятие для возрастной категории 18+