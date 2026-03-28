В Каменске-Уральском ищут 14-летнего подростка, не вернувшегося с прогулки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском разыскивают 14-летнего Вячеслава Машьянова, который пропал 27 марта. Подросток ушел на прогулку и не вернулся домой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Согласно ориентировке, рост школьника составляет около 155 см, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения подросток был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и зелёные кроссовки.Все, кто располагает сведениями о возможном местонахождении подростка, могут сообщить их по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+