В Невьянском муниципальном округе подтопило придомовые территории
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Невьянском муниципальном округе вчера в 11.20 произошел подъем уровня воды после размыва песчаной насыпи на территории золотодобывающей компании. В результате произошел сброс воды в реку Горелка. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
В результате сброса были подтоплены 10 придомовых территорий, жилые дома при этом не пострадали.
К ликвидации последствий привлекли подрядную организацию «Стройкомплект», специалисты которой занялись расчисткой водопропускной трубы ото льда. К 16.00 ситуация стабилизировалась, подтопленных территорий не осталось.
Всего к работам привлекли 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одну единицу техники.
В результате сброса были подтоплены 10 придомовых территорий, жилые дома при этом не пострадали.
К ликвидации последствий привлекли подрядную организацию «Стройкомплект», специалисты которой занялись расчисткой водопропускной трубы ото льда. К 16.00 ситуация стабилизировалась, подтопленных территорий не осталось.
Всего к работам привлекли 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одну единицу техники.
