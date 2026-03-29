В Невьянском муниципальном округе подтопило придомовые территории

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Невьянском муниципальном округе вчера в 11.20 произошел подъем уровня воды после размыва песчаной насыпи на территории золотодобывающей компании. В результате произошел сброс воды в реку Горелка. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.В результате сброса были подтоплены 10 придомовых территорий, жилые дома при этом не пострадали.К ликвидации последствий привлекли подрядную организацию «Стройкомплект», специалисты которой занялись расчисткой водопропускной трубы ото льда. К 16.00 ситуация стабилизировалась, подтопленных территорий не осталось.Всего к работам привлекли 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одну единицу техники.