Новости дня
19:31 | 13.08.2020
Фото: страница Гузель Аиткуловой в Facebook
Екатеринбургский журналист просит пресечь возможную провокацию со стороны полицейских
Журналист подчеркнула, что сняла видео по причине возможной провокации сотрудников полиции и возможном давлении таким образом на издание, так как наша интернет-газета часто освещает деятельность сотрудников МВД.
«Периодически мы слышим от разных людей просьбы снять материалы, однако никогда не воспринимали их попыткой воспрепятствования журналистской деятельности или попыткой лишить нас права на свободу слова, но случившаяся ситуация просто вопиющая - создалось впечатление, что какие-то сотрудники МВД пытаются вовлечь нас в какую-то непонятную и некрасивую историю, чуть ли не пытаются свести к тому, что мы являемся организаторами прошедших протестных акций в Екатеринбурге и чуть ли не вовлекаем в эти самые протесты несовершеннолетних», - говорит журналист.
8 августа Гузель Аиткулова освещала акции протеста, проходившие в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. В один момент по непонятным причинам к ней подошел сотрудник УМВД по городу Екатеринбургу, майор полиции, он высказался о том, что в сквере присутствуют дети говорил что-то наподобие того, чтобы повлиять на этих детей. Учитывая, что сами полицейские не предприняли, по ее мнению, никаких действий для обеспечения безопасности подросткам, и после разговора с сотрудником полиции журналист начала знакомиться с детьми, одновременно с этим другие сотрудники полиции начали зачем-то снимать общение Аиткуловой с подростками на видео.
Аиткулова отметила, что в момент, когда сразу несколько полицейских снимали ее на видео, она не придала этому значение.
В ходе беседы журналиста с подростками выяснилось, что детям 13-14 лет и у них с собой нет противоэпидемиологических средств защиты. Одному мальчику было 17 лет. Журналист дала им антибактериальные салфетки, антисептики, маски и попрощалась с ними.
По странному стечению обстоятельств, как только корреспондент попрощалась с детьми, через пару минут к ней подошел сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу и начал вести беседу о том, что необходимо найти общий язык и что-то наподобие «давайте мы уже выстроим нормальные отношения». Гузель Аиткулова обозначила редакционную политику.
– Мы пишем о полиции правду. Если они нарушают законы, то мы продолжим писать об этом, это наш профессиональный долг, – подчеркнула журналист.
Выяснилось, что детей, ушедших с площади, где-то через несколько перекрестков нашли сотрудники полиции, переписали их данные и пытались задержать, однако не стали этого делать, так как несовершеннолетние были из другого города. В родном городе ребятам вручили повестку о необходимости приехать в УМВД по городу Екатеринбургу.
По нашей информации, в УМВД по Екатеринбургу среди многих других вопросов несовершеннолетним задавали касаемые конкретно Гузель Аиткуловой: о чем она говорила с подростками, как с ними познакомилась (а познакомилась с 14-летними подростками Аиткулова после разговора с сотрудником МВД), зачем дала детям противоэпидемические средства, и самое странное – вопросы о том, кто детям и сколько заплатил за то, чтобы они оказались в сквере.
– Серьезно? Вы сейчас пытаетесь нас в чем-то обвинить, уважаемые полицейские? Как нам это воспринимать, как череду случайных событий? В редакции мнения разнятся. Часть считает, что это осознанная провокация, часть считает, что это просто случайность. Я обращаюсь сейчас к руководству ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по городу Екатеринбургу. Я абсолютно убеждена, что никто из крупных руководителей не пошел бы на такие действия. Но я предполагаю, что кто-то из сотрудников, про кого мы когда-то писали или продолжаем что-то писать, мог такое устроить. Но если это так, я прошу руководство полиции вмешаться в эту ситуацию и пресечь провокацию против нашего издания, – отметила Гузель Аиткулова.
Кроме этого, журналист сказала, что запишет полное видео с описанием всех подробностей и возможным объяснением некоторых действий сотрудников полиции.
© «Вечерние ведомости»
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