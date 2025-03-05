В Алапаевске пропал 17-летний юноша

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Алапаевске ищут 17-летнего Даниила Саликаева. Он пропал 10 марта 2025 года, говорится в ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «Прорыв».Парень ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и чёрными глазами. На момент пропажи был одет в вязанную чёрную шапку, парку с капюшоном со светло-рыжим мехом, тёмно-синие брюки и тёмно-синие зимние кроссовки на шнуровке.Из особых примет изогнутый указательный палец на правой руке.В поисках юноши помимо волонтёров участвует МО МВД «Алапаевский». Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: +7 343 463-42-25 или 112, 102.