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Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
Фото: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный боятся выходить на улицу из-за агрессивной собачьей стаи. Очевидцы насчитали 12 собак.
Как сообщает «Четвёртый канал», ссылаясь на местных жителей, животные обитают на стройке, но их часто видят возле школ и детских домов. Чаще их видели рядом с домами на Чемпионов, 15 и Счастливая, 16. По данным ресурса, специалисты по отлов безнадзорных животных уже выезжали на это место, но никого не нашли.
Со слов местных жителей, чтобы иметь возможность защититься от животных, люди стали носить с собой газовые и ультразвуковые баллончики.
Как сообщает «Четвёртый канал», ссылаясь на местных жителей, животные обитают на стройке, но их часто видят возле школ и детских домов. Чаще их видели рядом с домами на Чемпионов, 15 и Счастливая, 16. По данным ресурса, специалисты по отлов безнадзорных животных уже выезжали на это место, но никого не нашли.
Со слов местных жителей, чтобы иметь возможность защититься от животных, люди стали носить с собой газовые и ультразвуковые баллончики.
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