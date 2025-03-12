Готовившего крупную партию наркотических закладок екатеринбуржца отпустят нескоро

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 30-летнему местному жителю, ранее судимому. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.Как установило следствие, в сентябре 2024 года осужденный получил от неустановленного лица крупную партию наркотиков. Преступная схема предполагала бесконтактный способ передачи запрещённых веществ. Мужчина забрал наркотик (героин) и расфасовал его на мелкие дозы, подготовив 120 свертков. Он планировал спрятать их в тайниках на территории Екатеринбурга, а также на объектах железнодорожного транспорта, после чего информация о закладках должна была передаваться покупателям через интернет за определённую плату. Однако довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось — его задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе оперативных мероприятий наркотики были изъяты из незаконного оборота.С учётом позиции государственного обвинения суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 11 лет и 5 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.