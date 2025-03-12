Карпинская прокуратура защитила права пострадавшего в ДТП школьника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Карпинска провела проверку по обращению местной жительницы, чей несовершеннолетний сын получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Женщина просила помочь получить компенсацию морального вреда, причинённого мальчику.Дорожный инцидент произошёл 6 ноября 2024 года. На улице Почтамтской, вблизи школы №2, водитель легкового автомобиля не обеспечил контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника 2010 года рождения доставили в Карпинскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб подбородка и левого плеча.По факту происшествия водитель был привлечён к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ («непредоставление преимущества пешеходу»).Прокуратура в интересах подростка направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Однако производство по делу было прекращено — в ходе судебного разбирательства водитель добровольно выплатил семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей.