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Карпинская прокуратура защитила права пострадавшего в ДТП школьника
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура Карпинска провела проверку по обращению местной жительницы, чей несовершеннолетний сын получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Женщина просила помочь получить компенсацию морального вреда, причинённого мальчику.
Дорожный инцидент произошёл 6 ноября 2024 года. На улице Почтамтской, вблизи школы №2, водитель легкового автомобиля не обеспечил контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника 2010 года рождения доставили в Карпинскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб подбородка и левого плеча.
По факту происшествия водитель был привлечён к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ («непредоставление преимущества пешеходу»).
Прокуратура в интересах подростка направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Однако производство по делу было прекращено — в ходе судебного разбирательства водитель добровольно выплатил семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Дорожный инцидент произошёл 6 ноября 2024 года. На улице Почтамтской, вблизи школы №2, водитель легкового автомобиля не обеспечил контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника 2010 года рождения доставили в Карпинскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб подбородка и левого плеча.
По факту происшествия водитель был привлечён к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ («непредоставление преимущества пешеходу»).
Прокуратура в интересах подростка направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Однако производство по делу было прекращено — в ходе судебного разбирательства водитель добровольно выплатил семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
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