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Подрядчики обещают завершить капремонт екатеринбургской ЦГБ №2 до июля
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
До июля пообещал завершить капитальный ремонт в екатеринбургской Центральной городской больнице №2 директор подрядной организации Сергей Дубинский, выполняющей работе в медицинском учреждении.
По его словам, со следующей недели строители планируют уже приступить к отдельным работам. Они должны будут завершиться 30 июня.
Когда больница будет готова принимать пациентов, пока точно неизвестно. Сообщается, что параллельно ведётся работы по разработке схем размещения и подключения оборудования, чтобы сразу медучреждение могло быстро включиться в работу, говорится на сайте мэрии.
Там также отмечается, что было закуплено 95% оборудования. Ожидается, что новая медтехника позволит расширить спектр обследований.
По его словам, со следующей недели строители планируют уже приступить к отдельным работам. Они должны будут завершиться 30 июня.
Когда больница будет готова принимать пациентов, пока точно неизвестно. Сообщается, что параллельно ведётся работы по разработке схем размещения и подключения оборудования, чтобы сразу медучреждение могло быстро включиться в работу, говорится на сайте мэрии.
Там также отмечается, что было закуплено 95% оборудования. Ожидается, что новая медтехника позволит расширить спектр обследований.
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