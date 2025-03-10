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Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса
Фото: Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном вывозе лесоматериалов за границу. По данным следствия, житель Свердловской области пытался скрыть фактический объем древесины, предоставив таможенным органам поддельные документы.
Преступление было совершенно в сентябре 2024 года. Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил внешнеэкономический контракт и организовал экспорт лесоматериалов хвойных пород. Однако в документах объем древесины был значительно занижен. В результате он попытался незаконно вывезти более 36 кубометров леса стоимостью свыше 350 тысяч рублей.
Судить свердловского предпринимателя будут по части 1 статьи 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Данная статья позволяет судье как оштрафовать подсудимого на крупную сумму (до миллиона рублей), так и лишь свободы на срок до пяти лет. Процесс пройдёт в Троицком городском суде Челябинской области.
Преступление было совершенно в сентябре 2024 года. Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил внешнеэкономический контракт и организовал экспорт лесоматериалов хвойных пород. Однако в документах объем древесины был значительно занижен. В результате он попытался незаконно вывезти более 36 кубометров леса стоимостью свыше 350 тысяч рублей.
Судить свердловского предпринимателя будут по части 1 статьи 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Данная статья позволяет судье как оштрафовать подсудимого на крупную сумму (до миллиона рублей), так и лишь свободы на срок до пяти лет. Процесс пройдёт в Троицком городском суде Челябинской области.
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