Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном вывозе лесоматериалов за границу. По данным следствия, житель Свердловской области пытался скрыть фактический объем древесины, предоставив таможенным органам поддельные документы.Преступление было совершенно в сентябре 2024 года. Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил внешнеэкономический контракт и организовал экспорт лесоматериалов хвойных пород. Однако в документах объем древесины был значительно занижен. В результате он попытался незаконно вывезти более 36 кубометров леса стоимостью свыше 350 тысяч рублей.Судить свердловского предпринимателя будут по части 1 статьи 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Данная статья позволяет судье как оштрафовать подсудимого на крупную сумму (до миллиона рублей), так и лишь свободы на срок до пяти лет. Процесс пройдёт в Троицком городском суде Челябинской области.