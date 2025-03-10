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Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге

19.42 Четверг, 13 марта 2025
Фото Анастасии Новак
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Очередной домашний питомец оказался на улице, стоило ему серьёзно заболеть. Владельцы не стали даже пытаться лечить красавца-кота, а попросту выставили его из квартиры.

Чёрного кота обнаружили волонтеры, занимавшиеся отловом бездомных животных. Он был в крайне тяжёлом состоянии, но подавал признаки жизни. Обнаружив его, зоозащитники немедленно повезли его в ветклинику. «Звериные» врачи диагностировали у него панлейкопению, коронавирус, сильное обезвоживание и критически низкую температуру. Пушистика удалось немного стабилизировать, но его состояние остается средне-тяжёлым. Сейчас он находится на лечении в клинике на Волгоградской.

Волонтёры, взявшиеся за опеку над Пушистиком, нуждаются в помощи, чтобы оплатить долг за лечение в клинике и продолжить реабилитацию Пушистика. Сумма долга составляет 57 000 рублей, а финансовых возможностей у кураторов недостаточно, так как у них на попечении есть и другие животные.

Каждый, кто хочет помочь спасти кота, может перевести любую сумму на реквизиты:
Сбербанк по номеру карты: 2202 2061 3148 7477 (Анастасия Т.)
Сбербанк по номеру тел: 8 902 260 63 73 (Анастасия Т.)


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:42 Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге
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18:44 Готовившего крупную партию наркотических закладок екатеринбуржца отпустят нескоро
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18:03 Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий
16:47 Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
16:16 ДТП с участием газовоза произошло на Серовском тракте
15:55 Подрядчики обещают завершить капремонт екатеринбургской ЦГБ №2 до июля
15:34 Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
15:11 В Алапаевске пропал 17-летний юноша
14:43 Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть
13:45 Суд оставил в силе законность возбуждения уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»
13:20 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов
12:11 На трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой ДТП с тремя пострадавшими
11:20 СМИ сообщают об увольнении замминистра ЖКХ Кислицына
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
09:28 Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
09:04 Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
20:59 Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством
20:33 Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина
20:16 С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»
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