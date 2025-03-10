Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге

Каждый, кто хочет помочь спасти кота, может перевести любую сумму на реквизиты:

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной домашний питомец оказался на улице, стоило ему серьёзно заболеть. Владельцы не стали даже пытаться лечить красавца-кота, а попросту выставили его из квартиры.Чёрного кота обнаружили волонтеры, занимавшиеся отловом бездомных животных. Он был в крайне тяжёлом состоянии, но подавал признаки жизни. Обнаружив его, зоозащитники немедленно повезли его в ветклинику. «Звериные» врачи диагностировали у него панлейкопению, коронавирус, сильное обезвоживание и критически низкую температуру. Пушистика удалось немного стабилизировать, но его состояние остается средне-тяжёлым. Сейчас он находится на лечении в клинике на Волгоградской.Волонтёры, взявшиеся за опеку над Пушистиком, нуждаются в помощи, чтобы оплатить долг за лечение в клинике и продолжить реабилитацию Пушистика. Сумма долга составляет 57 000 рублей, а финансовых возможностей у кураторов недостаточно, так как у них на попечении есть и другие животные.