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Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством

20.59 Среда, 12 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Сухоложский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника МВД. Он признан виновным в разбое с применением оружия, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Инциденты, ставшие основанием для уголовного дела, произошли в 2021 и 2023 годах.

«В конце ноября 2021 года между подсудимым и двумя потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого один из потерпевших стал фиксировать происходящее на сотовый телефон. Подсудимый, желая сокрыть полученные записи, напал на одного из потерпевших и с помощью удушения попытался отобрать принадлежащий ему смартфон. Не желая отдавать принадлежащее имущество, потерпевший передал сотовый телефон своему знакомому. Желая довести задуманное до конца, подсудимый напал на второго потерпевшего, нанес ему удары руками в голову и ногами по ногам, после чего потерпевший упал на землю, а подсудимый выхватил смартфон. На требование потерпевшего вернуть ему сотовый телефон подсудимый схватил его за одежду, поднес к его голове травматический пистолет и выстрелил в воздух. Также направлял пистолет в сторону потерпевшего с угрозой произведения выстрела в него», — делятся подробностями в Сухоложском городском суде.


В сентябре 2023 года на почве личной неприязни осужденный вновь напал на одного из потерпевших. В салоне автомобиля он выстрелил ему в голову из травматического пистолета, причинив огнестрельное ранение и сотрясение мозга. На суде бывший сотрудник МВД отрицал вину, утверждая, что сам подвергся нападению и стал жертвой дискредитации. Однако представленные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор.

С учётом смягчающих обстоятельств подсудимого приговорили к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима. В зале суда его взяли под стражу. Также ему предстоит выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — уточняют в Свердловском областном суде.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:51 Синоптики обещают в Свердловской области дожди
17:34 Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
17:13 В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
16:54 После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
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14:26 СМИ сообщают о выпавшем из окна человеке на Амундсена в Екатеринбурге
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12:50 Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
11:39 СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
11:27 Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
10:55 Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
10:42 У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
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09:47 У 27 учеников СНУЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
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