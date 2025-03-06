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Суд оставил в силе законность возбуждение уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жалоба на признание незаконным возбуждения уголовного дела в отношении журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова оставлена без удовлетворения, передает корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Решение вынесла судья Октябрьского суда Екатеринбурга Наталья Чистякова, которая ранее отправила журналиста Евгения Анисимова под арест в начале февраля.
Евгения Анисимова обвиняют по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Следствие считает, что он возбудил ненависть и вражду к силовикам, используя своё служебное положение журналиста. Он находится под арестом с 7 февраля 2025. За 10 дней до обысков журналист заявлял, что против него возбудили дело, но скрываться не стал.
Напомним, в конце февраля 2024 года следователи завели на Анисимова уголовное дело по статье 137 УК РФ (о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни). Заявление на него написал бизнесмен и член общественного совета при свердловском СКР Богдан Новорок. Расследование не привело к результатам, а следователь, который вел дело, был уволен из СК.
Близкие Анисимова говорили, что он отказался идти «на мировую» по делу о клевете, а задержали Анисимова по второму делу в день, когда суд должен был рассмотреть законность возбуждения по первому (в итоге суд прошел без Анисимова, и встал на сторону следствия).
Дело по статье о возбуждении ненависти к силовикам на репортёра канала «Прекрасная Россия» завели на основании нескольких сюжетов на Ютуб, в числе указанных роликов и громкая история из Каменска-Уральского – где полицейских обвиняли в том, что они вывезли подростков в лес и заставляли рыть себе (подросткам) могилы.
Решение вынесла судья Октябрьского суда Екатеринбурга Наталья Чистякова, которая ранее отправила журналиста Евгения Анисимова под арест в начале февраля.
Евгения Анисимова обвиняют по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Следствие считает, что он возбудил ненависть и вражду к силовикам, используя своё служебное положение журналиста. Он находится под арестом с 7 февраля 2025. За 10 дней до обысков журналист заявлял, что против него возбудили дело, но скрываться не стал.
Напомним, в конце февраля 2024 года следователи завели на Анисимова уголовное дело по статье 137 УК РФ (о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни). Заявление на него написал бизнесмен и член общественного совета при свердловском СКР Богдан Новорок. Расследование не привело к результатам, а следователь, который вел дело, был уволен из СК.
Близкие Анисимова говорили, что он отказался идти «на мировую» по делу о клевете, а задержали Анисимова по второму делу в день, когда суд должен был рассмотреть законность возбуждения по первому (в итоге суд прошел без Анисимова, и встал на сторону следствия).
Дело по статье о возбуждении ненависти к силовикам на репортёра канала «Прекрасная Россия» завели на основании нескольких сюжетов на Ютуб, в числе указанных роликов и громкая история из Каменска-Уральского – где полицейских обвиняли в том, что они вывезли подростков в лес и заставляли рыть себе (подросткам) могилы.
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