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Суд оставил в силе законность возбуждение уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»

13.45 Четверг, 13 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Жалоба на признание незаконным возбуждения уголовного дела в отношении журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова оставлена без удовлетворения, передает корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.

Решение вынесла судья Октябрьского суда Екатеринбурга Наталья Чистякова, которая ранее отправила журналиста Евгения Анисимова под арест в начале февраля.

Евгения Анисимова обвиняют по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Следствие считает, что он возбудил ненависть и вражду к силовикам, используя своё служебное положение журналиста. Он находится под арестом с 7 февраля 2025. За 10 дней до обысков журналист заявлял, что против него возбудили дело, но скрываться не стал.

Напомним, в конце февраля 2024 года следователи завели на Анисимова уголовное дело по статье 137 УК РФ (о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни). Заявление на него написал бизнесмен и член общественного совета при свердловском СКР Богдан Новорок. Расследование не привело к результатам, а следователь, который вел дело, был уволен из СК.

Близкие Анисимова говорили, что он отказался идти «на мировую» по делу о клевете, а задержали Анисимова по второму делу в день, когда суд должен был рассмотреть законность возбуждения по первому (в итоге суд прошел без Анисимова, и встал на сторону следствия).

Дело по статье о возбуждении ненависти к силовикам на репортёра канала «Прекрасная Россия» завели на основании нескольких сюжетов на Ютуб, в числе указанных роликов и громкая история из Каменска-Уральского – где полицейских обвиняли в том, что они вывезли подростков в лес и заставляли рыть себе (подросткам) могилы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Все новости России и мира
13:45 Суд оставил в силе законность возбуждение уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»
13:20 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов
12:11 На трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой ДТП с тремя пострадавшими
11:20 СМИ сообщают об увольнении замминистра ЖКХ Кислицына
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
09:28 Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
09:04 Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
20:59 Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством
20:33 Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина
20:16 С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»
19:36 Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса
19:01 «Садовой» собаке Найде в Екатеринбурге ищут хозяина
18:45 Количество пожаров в Свердловской области снова пошло на спад
17:51 Синоптики обещают в Свердловской области дожди
17:34 Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
17:13 В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
16:54 После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
16:40 На базе лицея №180 в Екатеринбурге хотят сделать космический класс
16:01 В Талице ГИБДД сняла с маршрута школьный автобус с нарушениями
14:53 Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
14:26 СМИ сообщают о выпавшем из окна человеке на Амундсена в Екатеринбурге
13:38 В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в сауне
12:50 Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
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