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На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возникли высокие риски аквапланирования
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Весеннее таяние снега создало на дорогах Свердловской области серьёзную угрозу для автомобилистов. Из-за скопления воды на асфальте возрастает риск аквапланирования — потери сцепления колес с дорогой, что может привести к полной потере управления автомобилем.
Как предупреждают в Госавтоинспекции Свердловской области, особенно опасная ситуация сложилась на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. На 192-м и 201-м километрах её обнаружены значительные водные образования, что делает эти участки потенциально аварийно-опасными.
В связи с усложнившейся обстановке на дорогах области, Госавтоинспекция выпустила памятку для водителей с правилами, которые помогут избежать беды:
Как предупреждают в Госавтоинспекции Свердловской области, особенно опасная ситуация сложилась на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. На 192-м и 201-м километрах её обнаружены значительные водные образования, что делает эти участки потенциально аварийно-опасными.
В связи с усложнившейся обстановке на дорогах области, Госавтоинспекция выпустила памятку для водителей с правилами, которые помогут избежать беды:
* Снижайте скорость – чем выше скорость, тем выше риск потери контроля над автомобилем.
* Держите дистанцию – это увеличит шансы избежать столкновений в случае внезапного маневра.
* Избегайте резких движений – повороты руля и резкое торможение могут усугубить ситуацию.
* Проверяйте состояние шин и тормозов – хорошая резина и исправная тормозная система помогут сохранить управление.
* Держите дистанцию – это увеличит шансы избежать столкновений в случае внезапного маневра.
* Избегайте резких движений – повороты руля и резкое торможение могут усугубить ситуацию.
* Проверяйте состояние шин и тормозов – хорошая резина и исправная тормозная система помогут сохранить управление.
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