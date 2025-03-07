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В одном из 15 вчерашних пожаров в Свердловской области погиб человек
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Новый всплеск был замечен на территории Свердловской области вчера, 12 марта. Не успели Вечерние Ведомости порадоваться тому, что количество огненных катастроф заметно снизилось, как МЧС России вновь огорчает пугающей сводкой: за прошедшую среду пожарным пришлось выезжать на 15 пожаров, один из которых оказался смертельным.
Возгорание, приведшее к гибели человека, произошло в Камышлове, на улице Малогвардейская. Погибший находился в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. Его тело нашли пожарные, которые прибыли на вызов. С самим пожаром они справились за 24 минуты, что сравнительно быстро, с учётом довольно большого его масштаба, — в пик катастрофы огнём было охвачено 16 квадратных метров жилплощади. Причины возгорания на момент составления сводки установлены не были.
А самый крупный пожар среды произошёл в Нижнем Тагиле. Там на улице Сибирской огонь пожирал частный жилой дом и надворные постройки, охватив в общей сложности 198 квадратных метров. Одиннадцать специалистов пожаротушения с задачей справились быстро, ликвидировав возгорание всего за 40 минут.
Кроме того, горело вчера в Каменске-Уральском (где пожарные спасли из пятиэтажки человека), в Заречном, в Среднеуральске и в Екатеринбурге (где сгорел легковой автомобиль и два гаража).
Возгорание, приведшее к гибели человека, произошло в Камышлове, на улице Малогвардейская. Погибший находился в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. Его тело нашли пожарные, которые прибыли на вызов. С самим пожаром они справились за 24 минуты, что сравнительно быстро, с учётом довольно большого его масштаба, — в пик катастрофы огнём было охвачено 16 квадратных метров жилплощади. Причины возгорания на момент составления сводки установлены не были.
А самый крупный пожар среды произошёл в Нижнем Тагиле. Там на улице Сибирской огонь пожирал частный жилой дом и надворные постройки, охватив в общей сложности 198 квадратных метров. Одиннадцать специалистов пожаротушения с задачей справились быстро, ликвидировав возгорание всего за 40 минут.
Кроме того, горело вчера в Каменске-Уральском (где пожарные спасли из пятиэтажки человека), в Заречном, в Среднеуральске и в Екатеринбурге (где сгорел легковой автомобиль и два гаража).
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