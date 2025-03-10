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Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 провели операцию 77-летнему пациенту, у которого одновременно были две угрожающих жизни патологий – злокачественная опухоль почки и аномальное расширение брюшного отдела аорты.
Как рассказал лечащий врач пациента, сердечно-сосудистый хирург СОКБ №1 Игорь Хрущёв, они не могли проводить для операции отдельно.
Тянуть было нельзя. У пациента была уже четвёртая стадия злокачественной опухоли и риск метастазирования возраста.
Оперировать непростого пациента взялись заведующие отделений. На первом её этапе работали сосудистый хирург Илья Лещенко и анестезиолог-реаниматолог Александр Левит, заменившие изменённый участок аорты синтетическим протезом. На втором этапе Лещенко у хирургического стола сменил уже хирург-онколог Дмитрий Тевс, ударивший с Левитом поражённую опухолью почку. Операция продолжалась более четырёх часов.
После неё пациент быстро пошёл на поправку. Уже на третьи сутки его перевели из реанимации в палату отделения сосудистой хирургии, а ещё через пять дней – выписали из стационара.
Как рассказал лечащий врач пациента, сердечно-сосудистый хирург СОКБ №1 Игорь Хрущёв, они не могли проводить для операции отдельно.
«В данном случае иного выхода не было. Ведь если бы решили оперировать по отдельности, то в ходе удаления почки были бы риски разрыва аневризмы, а в том случае, если бы сначала выполнили протезирование аорты без удаления поражённого опухолью органа, то потом, спустя время, урологам было бы весьма проблематично выделить почку из-за спаечного процесса»,
– объяснил врач.
Тянуть было нельзя. У пациента была уже четвёртая стадия злокачественной опухоли и риск метастазирования возраста.
Оперировать непростого пациента взялись заведующие отделений. На первом её этапе работали сосудистый хирург Илья Лещенко и анестезиолог-реаниматолог Александр Левит, заменившие изменённый участок аорты синтетическим протезом. На втором этапе Лещенко у хирургического стола сменил уже хирург-онколог Дмитрий Тевс, ударивший с Левитом поражённую опухолью почку. Операция продолжалась более четырёх часов.
После неё пациент быстро пошёл на поправку. Уже на третьи сутки его перевели из реанимации в палату отделения сосудистой хирургии, а ещё через пять дней – выписали из стационара.
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