Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий

– объяснил врач.

«В данном случае иного выхода не было. Ведь если бы решили оперировать по отдельности, то в ходе удаления почки были бы риски разрыва аневризмы, а в том случае, если бы сначала выполнили протезирование аорты без удаления поражённого опухолью органа, то потом, спустя время, урологам было бы весьма проблематично выделить почку из-за спаечного процесса»,