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Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
Водителя автобуса Сергея Десятова, который 11 марта сбил двух человек на улице Добролюбова в Каменске-Уральском, не стали отправлять под стражу.
Напомним, в результате аварии один из сбитых пешеходов погиб, а второй попал в больницу. Водителю было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
«Синарский районный суд Каменска-Уральского отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей водителя автобуса Сергея Десятова. Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий»,
– сообщили в областном суде.
Напомним, в результате аварии один из сбитых пешеходов погиб, а второй попал в больницу. Водителю было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
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