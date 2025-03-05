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Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Свердловский областной суд не стал отправлять в колонию Дмитрия Кучина, который в ночь с 15 на 16 октября 2024 года до смерти забил полуторамесячного сына своего пасынка.
Напомним, речь идёт об убийстве младенца, которое произошло в Екатеринбурге в квартире на улице Инженерной на Химмаше. В ту ночь Дмитрий Кучин внезапно схватил спящего младенца и стал «бить» его об пол, мебель и металлический порог межкомнатной двери. Мать малыша пыталась защитить сына, но не смогла из-за того, что была слабее мужчины.
Мужчине было предъявлено обвинение в обвинение по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего с особой жестокостью.
В суд его уголовное дело поступило с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности и назначении принудительных мер медицинского характера в связи с обнаруженным у него психическим расстройством.
По решению суда Кучина должны будут отправить в психиатрическую лечебницу, если постановление о назначении обвиняемому принудительной медицинской помощи не будет обжаловано в течение 15 суток.
Напомним, речь идёт об убийстве младенца, которое произошло в Екатеринбурге в квартире на улице Инженерной на Химмаше. В ту ночь Дмитрий Кучин внезапно схватил спящего младенца и стал «бить» его об пол, мебель и металлический порог межкомнатной двери. Мать малыша пыталась защитить сына, но не смогла из-за того, что была слабее мужчины.
Мужчине было предъявлено обвинение в обвинение по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего с особой жестокостью.
В суд его уголовное дело поступило с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности и назначении принудительных мер медицинского характера в связи с обнаруженным у него психическим расстройством.
«По заключению специалистов, подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими. Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера»,
– сообщили в суде.
По решению суда Кучина должны будут отправить в психиатрическую лечебницу, если постановление о назначении обвиняемому принудительной медицинской помощи не будет обжаловано в течение 15 суток.
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