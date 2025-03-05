Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу

«По заключению специалистов, подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими. Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера»,