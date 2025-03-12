Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе





– рассказали в пресс-группе. «Пассажир заднего сидения, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Погибшим оказался мужчина 1982 года рождения, житель Курганской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, около 20.00, в Каменском районе Свердловской области на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в смертельной аварии встретились «Лада» и автобетоносмеситель.Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель легковой машины, совершая обгон, не убедился в том, что у него достаточно времени, чтобы завершить манёвр. Это привело к столкновению с автобетоносмесителем, ехавшем со встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и двое серьёзно пострадали.Водитель и второй пассажир «Лады» выжили, но получили травмы. Обоих увезли в больницу для оказания медпомощи.