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Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 20.00, в Каменском районе Свердловской области на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в смертельной аварии встретились «Лада» и автобетоносмеситель.
Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель легковой машины, совершая обгон, не убедился в том, что у него достаточно времени, чтобы завершить манёвр. Это привело к столкновению с автобетоносмесителем, ехавшем со встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и двое серьёзно пострадали.
Водитель и второй пассажир «Лады» выжили, но получили травмы. Обоих увезли в больницу для оказания медпомощи.
Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель легковой машины, совершая обгон, не убедился в том, что у него достаточно времени, чтобы завершить манёвр. Это привело к столкновению с автобетоносмесителем, ехавшем со встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и двое серьёзно пострадали.
«Пассажир заднего сидения, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Погибшим оказался мужчина 1982 года рождения, житель Курганской области»,
– рассказали в пресс-группе.
Водитель и второй пассажир «Лады» выжили, но получили травмы. Обоих увезли в больницу для оказания медпомощи.
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Пренебрежение знаком «Обгон запрещён» на свердловской трассе привело к смертельному ДТП
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12 марта 2025