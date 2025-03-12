Возрастное ограничение 18+

Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе

09.04 Четверг, 13 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Накануне вечером, около 20.00, в Каменском районе Свердловской области на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в смертельной аварии встретились «Лада» и автобетоносмеситель.

Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель легковой машины, совершая обгон, не убедился в том, что у него достаточно времени, чтобы завершить манёвр. Это привело к столкновению с автобетоносмесителем, ехавшем со встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и двое серьёзно пострадали.

«Пассажир заднего сидения, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Погибшим оказался мужчина 1982 года рождения, житель Курганской области»,

– рассказали в пресс-группе.


Водитель и второй пассажир «Лады» выжили, но получили травмы. Обоих увезли в больницу для оказания медпомощи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пренебрежение знаком «Обгон запрещён» на свердловской трассе привело к смертельному ДТП
12 марта 2025
В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
07 марта 2025
В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
10 марта 2025
В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
04 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Разбираемся, как разница в правилах приводит к многомилионным потерям, росту цен в российских магазинах и даже уголовкам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
09:28 Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
09:04 Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
20:59 Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством
20:33 Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина
20:16 С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»
19:36 Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса
19:01 «Садовой» собаке Найде в Екатеринбурге ищут хозяина
18:45 Количество пожаров в Свердловской области снова пошло на спад
17:51 Синоптики обещают в Свердловской области дожди
17:34 Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
17:13 В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
16:54 После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
16:40 На базе лицея №180 в Екатеринбурге хотят сделать космический класс
16:01 В Талице ГИБДД сняла с маршрута школьный автобус с нарушениями
14:53 Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
14:26 СМИ сообщают о выпавшем из окна человеке на Амундсена в Екатеринбурге
13:38 В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в сауне
12:50 Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
11:39 СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
11:27 Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
10:55 Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
10:42 У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
10:03 Прокуратура начала проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
09:28 Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
09:04 Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
20:59 Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством
20:33 Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина
20:16 С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»
19:36 Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса
19:01 «Садовой» собаке Найде в Екатеринбурге ищут хозяина
18:45 Количество пожаров в Свердловской области снова пошло на спад
17:51 Синоптики обещают в Свердловской области дожди
17:34 Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
17:13 В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
16:54 После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
16:40 На базе лицея №180 в Екатеринбурге хотят сделать космический класс
16:01 В Талице ГИБДД сняла с маршрута школьный автобус с нарушениями
14:53 Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
14:26 СМИ сообщают о выпавшем из окна человеке на Амундсена в Екатеринбурге
13:38 В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в сауне
12:50 Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
11:39 СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
11:27 Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
10:55 Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
10:42 У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
10:03 Прокуратура начала проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK