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Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть

14.43 Четверг, 13 марта 2025
Кадры из видео: читатель Вечерних ведомостей
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Защитникам Берёзовой рощи удалось добиться сохранения большей её части. Со слов неформального лидера защитников рощи Дениса Каракоза, председателя совета ТОС «Академический», власти Екатеринбурга дали обещание увеличить площадь, которую защитят от вырубки с 16 до 22 гектаров. Таким образом ради застройки будет вырублено только 4 гектара рощи.

Об этом он сообщил накануне в телеграм-чате «Штаб Берёзовой рощи», объявив о завершении борьбы за рощу и начале работе над концепцией благоустройства.

«Я с радостью могу сообщить, что наша борьба за рощу завершена, и начинается плановая работа по реализации предложенной нами народной концепции благоустройства»,

– написал Каракоз.


С его слов, вчера, 12 марта, во время встречи с главой города Алексеем Орловым они обсудили компромиссное решение, по итогам которой защитникам рощи обещали изменить статус 22 гектаров рощи на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. Застройщик же взамен получит другую землю.

«В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы Академика Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 гектара, так как на месте снесённого института и так деревьев нет. Земельный участок, находящийся в собственности застройщика вдоль улицы Краснолесья, будет обменян на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО в Берёзовой роще на углу Чкалова и Академика Вонсовского. Таким образом, они смогут застроить участок вплотную до улицы Чкалова, как показано на схеме»,

– рассказал Денис Каракоз.



Схема, опубликованная Денисом Каракозом


Со своей стороны активисты пообещали мэру 24 марта 2025 года начать процедуру отзыва иска из суда, чтобы застройщик получил право убрать опасные деревья и демонтировать забор.

Ожидается, что после этого жители района смогут участвовать в принятии решений по благоустройству и укреплению тропинок, согласно концепции, которая будет разрабатываться с участником защитников Берёзовой рощи.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:34 Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
15:11 В Алапаевске пропал 17-летний юноша
14:43 Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть
13:45 Суд оставил в силе законность возбуждения уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»
13:20 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов
12:11 На трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой ДТП с тремя пострадавшими
11:20 СМИ сообщают об увольнении замминистра ЖКХ Кислицына
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
09:28 Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада
09:04 Выезд на встречку привёл к смертельному ДТП на свердловской трассе
20:59 Бывший сотрудник МВД Сухого Лога получил срок за разбой и угрозу убийством
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20:16 С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»
19:36 Свердловского предпринимателя будут судить за контрабанду челябинского леса
19:01 «Садовой» собаке Найде в Екатеринбурге ищут хозяина
18:45 Количество пожаров в Свердловской области снова пошло на спад
17:51 Синоптики обещают в Свердловской области дожди
17:34 Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
17:13 В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
16:54 После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
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