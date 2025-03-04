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Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть
Кадры из видео: читатель Вечерних ведомостей
Защитникам Берёзовой рощи удалось добиться сохранения большей её части. Со слов неформального лидера защитников рощи Дениса Каракоза, председателя совета ТОС «Академический», власти Екатеринбурга дали обещание увеличить площадь, которую защитят от вырубки с 16 до 22 гектаров. Таким образом ради застройки будет вырублено только 4 гектара рощи.
Об этом он сообщил накануне в телеграм-чате «Штаб Берёзовой рощи», объявив о завершении борьбы за рощу и начале работе над концепцией благоустройства.
С его слов, вчера, 12 марта, во время встречи с главой города Алексеем Орловым они обсудили компромиссное решение, по итогам которой защитникам рощи обещали изменить статус 22 гектаров рощи на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. Застройщик же взамен получит другую землю.
Со своей стороны активисты пообещали мэру 24 марта 2025 года начать процедуру отзыва иска из суда, чтобы застройщик получил право убрать опасные деревья и демонтировать забор.
Ожидается, что после этого жители района смогут участвовать в принятии решений по благоустройству и укреплению тропинок, согласно концепции, которая будет разрабатываться с участником защитников Берёзовой рощи.
Об этом он сообщил накануне в телеграм-чате «Штаб Берёзовой рощи», объявив о завершении борьбы за рощу и начале работе над концепцией благоустройства.
«Я с радостью могу сообщить, что наша борьба за рощу завершена, и начинается плановая работа по реализации предложенной нами народной концепции благоустройства»,
– написал Каракоз.
С его слов, вчера, 12 марта, во время встречи с главой города Алексеем Орловым они обсудили компромиссное решение, по итогам которой защитникам рощи обещали изменить статус 22 гектаров рощи на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. Застройщик же взамен получит другую землю.
«В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы Академика Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 гектара, так как на месте снесённого института и так деревьев нет. Земельный участок, находящийся в собственности застройщика вдоль улицы Краснолесья, будет обменян на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО в Берёзовой роще на углу Чкалова и Академика Вонсовского. Таким образом, они смогут застроить участок вплотную до улицы Чкалова, как показано на схеме»,
– рассказал Денис Каракоз.
Схема, опубликованная Денисом Каракозом
Со своей стороны активисты пообещали мэру 24 марта 2025 года начать процедуру отзыва иска из суда, чтобы застройщик получил право убрать опасные деревья и демонтировать забор.
Ожидается, что после этого жители района смогут участвовать в принятии решений по благоустройству и укреплению тропинок, согласно концепции, которая будет разрабатываться с участником защитников Берёзовой рощи.
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