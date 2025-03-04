Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть

«Я с радостью могу сообщить, что наша борьба за рощу завершена, и начинается плановая работа по реализации предложенной нами народной концепции благоустройства»,

– рассказал Денис Каракоз.

«В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы Академика Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 гектара, так как на месте снесённого института и так деревьев нет. Земельный участок, находящийся в собственности застройщика вдоль улицы Краснолесья, будет обменян на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО в Берёзовой роще на углу Чкалова и Академика Вонсовского. Таким образом, они смогут застроить участок вплотную до улицы Чкалова, как показано на схеме»,