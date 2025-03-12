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На трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой ДТП с тремя пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГИБДД сообщает о ДТП с участием трёх автомобилей на трассе, связывающей Нижний Тагил и Нижнюю Салду.
По предварительным данным, водитель Hyundai столкнулся с попутным грейдером, от чего иномарку отбросило на встречную полосу, где Hyundai столкнулся уже с Opel. На данный момент известно о трёх пострадавших. Их сейчас осматривают медики.
По предварительным данным, водитель Hyundai столкнулся с попутным грейдером, от чего иномарку отбросило на встречную полосу, где Hyundai столкнулся уже с Opel. На данный момент известно о трёх пострадавших. Их сейчас осматривают медики.
«На месте происшествия организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Сотрудники ДПС регулируют транспортный поток»,
– предупредили в областном УГИБДД.
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