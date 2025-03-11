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Глава СК потребовал доклад в связи с выявлением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детсада

09.28 Четверг, 13 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с обнаружением сальмонеллёза у малышей из екатеринбургского детского сада №48.

Напомним, что заболевание выявили у 16 малышей. После этого территориальным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении информационного центра СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:50 Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
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