В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы





– рассказали в ведомстве. «Сотрудники "КЭФ" превышали при взаимодействии с гражданином допустимое количество телефонных переговоров, а также взаимодействовали с мужчиной без его письменного согласия, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области приставы наказали организацию, занимавшуюся взысканием долгов, за навязчивые звонки супругу должницы.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, к ним обратился житель Екатеринбурга, уставший от звонков, поступавших ему от неизвестных. От мужчины отдать долг по микрозайму, который брал не он, а его супруга. Неоднократно екатеринбуржец объяснял, что это его личный номер, и просил убрать его из базы данных, но звонки продолжались.Судебные приставы инициировали административное расследование, в ходе которого установили, что звонки шли с номеров ООО ПКО «КЭФ» – организации, которая выполняла процедуру взыскания по агентскому договору с ООО МФК «Экофинанс», выдававшей микрозайм. Каких-либо прав постоянно напоминать мужчине о чужом долге у них не было.В итоге «КЭФ» была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей. Штраф, как отмечается, уже погашен в полном объёме.