Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об увольнении замминистра ЖКХ Кислицына
Кадр из видео: ОТВ
С должности заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области уволили Андрея Кислицына, пишет близкий к аппарату губернатора телеграм-канал канала «Не для протокола».
Напомним, Андрей Кислицын был задержан по подозрению в коррупции ещё в апреле 2024 года. Вместе с ним тогда был задержан бывший депутат заксобрания Свердловской области (7-го созыва, 2016—2021) от ЛДПР Павел Мякишев. А уже в январе 2025 года стало известно о задержании ушедшего в отставку с поста главы свердловского министерства ЖКХ Никола Смирнова. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
«Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку передавал бывший депутат Заксобрания Павел Мякишев. Сейчас Кислицын под домашним арестом»,
– сообщает ресурс.
Напомним, Андрей Кислицын был задержан по подозрению в коррупции ещё в апреле 2024 года. Вместе с ним тогда был задержан бывший депутат заксобрания Свердловской области (7-го созыва, 2016—2021) от ЛДПР Павел Мякишев. А уже в январе 2025 года стало известно о задержании ушедшего в отставку с поста главы свердловского министерства ЖКХ Никола Смирнова. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию