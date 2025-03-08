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ДТП с участием газовоза произошло на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское УГИБДД сообщает о ДТП с участием грузовика, перевозившего сжиженный газ, на Серовском тракте вблизи Нижней Туры.
Там в грузовик влетел ВАЗ, за рулём которого был водитель, 2003 года рождения. По предварительным данным, молодой водитель разогнался слишком сильно и, не справившись с управлением, выехал на встречную сторону, где столкнулся с газовозом «Ситрак» под управлением мужчины, 1987 года рождения.
Там также добавили, что после столкновения газовоз съехал в кювет и опрокинулся. Утечки газа не произошло.
Там в грузовик влетел ВАЗ, за рулём которого был водитель, 2003 года рождения. По предварительным данным, молодой водитель разогнался слишком сильно и, не справившись с управлением, выехал на встречную сторону, где столкнулся с газовозом «Ситрак» под управлением мужчины, 1987 года рождения.
«В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир легковушки, получив различные травмы. Все пострадавшие срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи»,
– сообщили в пресс-группе.
Там также добавили, что после столкновения газовоз съехал в кювет и опрокинулся. Утечки газа не произошло.
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