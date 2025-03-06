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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор Эраджу Джиянову, уроженцу Таджикистана, который 5 июня 2024 года на улице Сулимова напал на журналистов Крик-ТВ, снимавших репортаж вблизи территориального отдела полиции по вопросам миграции.
Суд установил, что мужчина знал, что снимавшие сюжет были журналистами, когда напал на них, требуя прекратить видеосъёмку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, он нанёс сотруднице ООО «ТК-Резонанс» (Крик-ТВ) не менее десяти ударов по руке, в которой она держала телефон, после чего выхватил у неё из руки микрофон и уже им ударил девушку не менее пяти раз. Затем он напал на оператора, дважды ударив по видеокамере.
После этого Эраджу Джиянову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества).
Свою вину он не признал, заявив, что якобы не знал, что люди, на которых он напал, были журналистами.
Суд установил, что мужчина знал, что снимавшие сюжет были журналистами, когда напал на них, требуя прекратить видеосъёмку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, он нанёс сотруднице ООО «ТК-Резонанс» (Крик-ТВ) не менее десяти ударов по руке, в которой она держала телефон, после чего выхватил у неё из руки микрофон и уже им ударил девушку не менее пяти раз. Затем он напал на оператора, дважды ударив по видеокамере.
После этого Эраджу Джиянову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества).
Свою вину он не признал, заявив, что якобы не знал, что люди, на которых он напал, были журналистами.
«Суд признал подсудимого виновным в указанном преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован сторонами»,
– сообщили в областном суде.
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