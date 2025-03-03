Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Одним из победителей конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ», которую проводит Благотворительный фонд Владимира Потанина, стал Музей истории Екатеринбурга. Это поможет осуществить амбициозный проект «Дом Будетлян».С мая 2025 года по декабрь 2026 года в рамках проекта «Дом Будетлян» будут организованы творческие лаборатории, в которых примут участие партнеры Креативного кластера «Л52», студенты и преподаватели Свердловского колледжа искусств и культуры, факультета современного танца Гуманитарного университета, а также все желающие горожане. Итогом работы станет масштабный иммерсивный спектакль, необычное действо перформативно-акустического и литературно-инженерного характера, — делятся планами в Музее.К осуществлению проекта музейные креативщики собираются привлечь десятки актёров, музыкантов, танцоров и вокалистов. Они будут создавать музыкальные композиции и медиаинсталляции, посвященные пространству «Л52». В планах также выпуск уникальной сувенирной продукции, рассказывающей об истории дома-коммуны, о его жителях и городских событиях.Всего по итогам конкурсов благотворительной программы «Музей без границ» победителями стали 45 проектов из разных населённых пунктов России. Общая сумма, которую выделяют на них из Фонда превышает 243 миллиона рублей.