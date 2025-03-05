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«Садовой» собаке Найде в Екатеринбурге ищут хозяина
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
В Екатеринбурге ищут хозяина собаке, которую долгое время отпускали на самовыгул. Теперь Найда и живёт самостоятельно, фактически, предательски брошенная хозяином.
О «садовой» собаке Найде поведали через 111111, которую ведут зоозащитники Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. По их словам, раньше верная собака жила с хозяином в садах. Мужчину она ежедневно провожала до места работы где-то в микрорайоне Солнечный, после чего до вечера была предоставлена сама себе. Но в последнее время её круглосуточно замечают одну, а вот хозяин куда-то пропал. Ещё ранее из разговоров с ним стало понятно, что собака — даже такая красивая и верная — ему совсем была не нужна.
Желающим взять Найду к себе помогут и найти её, и приманить. Для этого можно обратиться через комментарии под постом о брошенной собаке. Люди, наблюдающие за судьбой Найды, готовы оплатить ветеринарные осмотры.
О «садовой» собаке Найде поведали через 111111, которую ведут зоозащитники Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. По их словам, раньше верная собака жила с хозяином в садах. Мужчину она ежедневно провожала до места работы где-то в микрорайоне Солнечный, после чего до вечера была предоставлена сама себе. Но в последнее время её круглосуточно замечают одну, а вот хозяин куда-то пропал. Ещё ранее из разговоров с ним стало понятно, что собака — даже такая красивая и верная — ему совсем была не нужна.
Желающим взять Найду к себе помогут и найти её, и приманить. Для этого можно обратиться через комментарии под постом о брошенной собаке. Люди, наблюдающие за судьбой Найды, готовы оплатить ветеринарные осмотры.
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