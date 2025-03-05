С потеплением на свердловские дороги вернулись нарушители на «железных конях»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пришедшее на Урал тепло вывело из зимней спячки «беспечных ездоков». Они, не дожидаясь таянья снега, вывели на дороги своих «железных коней». Соответственно, и нарушений ими правил дорожного движения тут же стало заметно больше. И касается это только байкеров, но и их «младших братьев» — велосипедистов.О вышесказанном свидетельствует еженедельная сводка Госавтоинспекции Свердловской области. Согласно ей, в период с 3 по 9 марта за нарушением ПДД было поймано 13 мотоциклистов и дюжина велосипедистов. Зимой же, показатель этот стремился к нулю.Всего инспекторами ДПС на территории Свердловской области в указанный период было пресечено 9627 нарушений ПДД РФ. Чуть более тысячи из них совершили пешеходы, а 8578 — водители различных видов транспорта. И, традиционно, значительно больше нарушений зафиксировали комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД — пользуясь поступившими с них данными, сотрудники ЦАФАП Госавтоинспекции Свердловской области вынесли 144 206 постановлений о наложении административного наказания.