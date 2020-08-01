Департамент противодействия коррупции и контроля выявил недостатки при ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах

Сотрудники Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области провели выездное мероприятие в Нижнесергинском городском поселении, пострадавшем от подтопления в результате разлива реки. Целью проверки было выяснить, надлежаще ли исполняются поручения губернатора Евгения Куйвашева по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.В ходе мероприятия визуально осмотрены объекты жилищного фонда, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, проведено совещание в Администрации Нижнесергинского городского поселения с участием представителей регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства и МинЖКХ.Несмотря, что необходимые ремонтно-восстановительные работы ведутся, отмечены недостатки в работе органов местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения, устранение которых требует дополнительных стараний и принятия организационных мер, отмечают в Департаменте.