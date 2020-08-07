В Нижних Сергах река вновь вышла из русла

17:06 | 8.08.2020

Фото: e1.ru

В Нижних Сергах река Заставка вновь вышла из русла, вода размыла одну из насыпных переправ на одной из самых пострадавших улиц города – Жукова.



«Сегодня был ночью сильный дождь, и река Заставка опять вышла из берегов и промыла новые дороги, которые были отсыпаны песком после потопа 20 июля», – сообщил один из жителей города.



Другой житель рассказал, что энергетики окопали трубопровод, отсыпали берега, меняли линии электропередач, поставили новые столбы, протянули провода. Однако внезапно у жителей потребовали срочно убрать все гаражи с улицы.



Река вышла из берегов и размыла автомобильную переправу. По словам местных жителей, размыло несколько мостов на Жукова, в результате чего некоторые жители Нижних Серег оказались «отрезаны от большой земли». Они уточнили, что водой принесло деревья.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, отметили, что дома и приусадебные участки в городе не подтопило. «На место выезжала оперативная группа МЧС России и глава Нижнесергинского городского поселения Андрей Чекасин. После проведенного осмотра территории было установлено, что произошел засор на двух участках трубы, временно проложенных для отвода воды, из–за чего и произошел разлив воды на поверхность грунтовой дороги. Оперативно силами специализированной организации были проведены работы по прочистке труб и отсыпке размытой части грунтовой дороги», – рассказали в ведомстве.



Напомним, в июле от паводка в Нижних Сергах пострадали 63 дома, два из которых не подлежат восстановлению. На месте происшествия работали несколько сотен спасателей. Всем жителям, которые получили ущерб, власти выплатили по 15 тысяч рублей: по 10 из регионального бюджета, пять – из муниципального.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»