Из Екатеринбурга на юг России будет ходить больше поездов

20:57 | 5.08.2020

Фото: zelaomos.news



Из Екатеринбурга на российские курорты будут ходить дополнительные поезда, об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.



Так, уральцы смогут добраться до Кисловодска и Имеретинского курорта. До Кисловодска с 3 сентября будет ходить поезд №245/246 через день с остановками в Ревде, Дружинино и Красноуфимске.



До Имеретинского с 11 сентября также через день будет курсировать поезд №588/587. Он будет делать одну остановку в Каменске-Уральском.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»