В Свердловской области 30,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей

18:10 | 3.08.2020

Фото: klopkan.ru

От укусов клещей в Свердловской области пострадали 30519 человек. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, это соответствует аналогичному периоду 2019 года (30959 случаев).



Больше всего пострадавших в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Волчанском и Ирбитском районах.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы доставили 141 человека, с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 335 человек.



Отметим, что на сегодняшний день специалисты провели акарицидные обработки на территории 10200 га.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»