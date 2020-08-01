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20:48 | 2.08.2020
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Под Тугулымом пресекли незаконную рубку леса и поймали нарушителей
На месте незаконной рубки была обнаружена техника для погрузки незаконно заготовленной древесины, а затем по горячим следам задержаны и сами нарушители.На момент задержания граждане Володин О.Н. и Барабанов А.А. уже успели вырубить три ели и одну сосну.
Лесничим составлен акт о лесонарушении. У нарушителей изъяты два трактора, бензопила, топоры и горюче-смазочные материалы, а сами черные лесорубы доставлены в полицию.
Судя по количеству техники, обнаруженной на лесном участке, задержанные готовились совершить незаконную рубку в особо крупном размере, однако лесники сумели вовремя пресечь незаконные действия злоумышленников.
По предварительным данным, ущерб для государства от вырубки хвойных деревьев составил порядка 74 тысяч рублей.
На данный момент все материалы переданы в правоохранительные органы, проводятся следственные мероприятия. Помимо выплаты ущерба, нарушителям грозит ответственность по статье 260 УК РФ: это может быть как штраф до 1,5 миллиона рублей, так и иные санкции, включая принудительные работы или лишение свободы.
© «Вечерние ведомости»
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