СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве спортсмена возле магазина на Комсомольской.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» пишет, что подозреваемым стал 23-летний местный житель. По данным ресурса, полицейские нашли его в квартире у знакомого – он пытался спрятаться в шкафу. Свою вину молодой человек не признаёт.
Сообщается, что у него есть судимости за кражи и незаконный оборот наркотиков.
Официально задержание не комментировали.
Ранее сообщалось, что у погибшего спортсмена произошёл конфликт с неизвестным в сером капюшоне. После ссоры незнакомец ушёл, а потом вернулся и ударил мужчину ножом.
