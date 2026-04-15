С началом посевной кампании вырос спрос на сельхозтехнику





– отметил директор категории «Продажи» на «Авито Спецтехника» Антон Агальцов. «Рынок сельхозтехники демонстрирует четко выраженную сезонность: весной у аграриев ожидаемо растет потребность в оборудовании для подготовительных и посевных работ, осенью – для уборки урожая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С приближением посевной кампании в России увеличивается интерес к сельскохозяйственной технике, в том числе на вторичном рынке. Аналитики «Авито Спецтехники» заметили, что спрос на оборудование для посевных работ начинает расти в феврале-марте и достигает пика в апреле-мае.В этот период интерес к такой технике в 1,5 раза выше, чем в январе, и почти вдвое превышает минимальные значения, которые фиксируются в конце года. Особенно заметный рост спроса наблюдается по картофелесажалкам, почвофрезам (рост в 3 раза), плугам, сеялкам и культиваторам (+160%).По данным платформы, в 2025 году и в начале 2026-го сельхозтехника занимала около 12% всех предложений спецтехники, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Почти половину объявлений в этой категории составляют тракторы, а среди специализированного оборудования чаще всего продаются бороны, плуги, культиваторы и сеялки.В преддверии сезона растёт не только спрос, но и предложение. Количество объявлений с популярными видами техники увеличивается в 2-4 раза по сравнению с минимальными значениями за год, а число предложений с тракторами в марте-апреле становится в 2,4 раза выше, чем в ноябре-декабре.Эксперты также отмечают снижение цен на часть запчастей для сельхозтехники. В марте 2026 года по сравнению с январём подешевели запчасти для навесного и прицепного оборудования (на 14%, до 23 900 и 42 200 рублей соответственно), подвеска и рулевое управление (на 12%, до 27 900 рублей), электроника и свет (на 10%, до 16 700 рублей), а также трансмиссия (на 7%, до 47 300 рублей).Отдельно отмечается, что самыми востребованными категориями запчастей для сельхозтехники по итогам стали двигатели и комплектующие – на их долю пришлось 26% всех продаж. На втором месте оказалась трансмиссия с долей 17%. Замыкает тройку лидеров категория гидравлических и пневмосистем – на неё пришлось 10% продаж.Наиболее заметный рост интереса к технике для посевных работ зафиксирован в аграрных регионах страны. В лидерах по динамике спроса оказались Волгоградская, Ростовская и Оренбургская области, а также Краснодарский край, Воронежская и Саратовская области. Средняя стоимость сельхозмашин с наработкой на платформе составляет 465 тысяч рублей, при этом цена зависит от типа техники: посевной комплекс в среднем стоит около 2,4 миллиона рублей, а тракторы – примерно 560 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+