Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток

20.57 Среда, 22 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в вовлечении двух несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя.

Преступление было совершено в июле 2025 года. Возраст потерпевших к тому моменту не достиг даже 14 лет — одному было 12, другому 13 лет. В собственной квартире подсудимый, используя авторитет взрослого, а также путем уговоров и обещаний, в течение недели спаивал подростков. При этом он заведомо знал о нежном возрасте собутыльников.

Точные обстоятельства знакомства взрослого с детьми никто из собутыльников не помнит. Родители потерпевших пояснили, что не знали о знакомстве своих детей с мужчиной. До встречи с ним подростки спиртное вообще не употребляли. Сам подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что не применял физического принуждения, а действовал именно через уговоры.

Суд квалифицировал действия первоуральца по пунктам «б, в» части 3 статьи 151 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

Как отмечают в суде, в феврале 2026 года этот же человек уже был осуждён за угон автомобиля и грабеж из магазина. К тем преступлениям он также привлёк детей — тех же самых малолеток. По совокупности статей он тогда получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Тот приговор в настоящее время обжалуется.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
