Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в вовлечении двух несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя.Преступление было совершено в июле 2025 года. Возраст потерпевших к тому моменту не достиг даже 14 лет — одному было 12, другому 13 лет. В собственной квартире подсудимый, используя авторитет взрослого, а также путем уговоров и обещаний, в течение недели спаивал подростков. При этом он заведомо знал о нежном возрасте собутыльников.Точные обстоятельства знакомства взрослого с детьми никто из собутыльников не помнит. Родители потерпевших пояснили, что не знали о знакомстве своих детей с мужчиной. До встречи с ним подростки спиртное вообще не употребляли. Сам подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что не применял физического принуждения, а действовал именно через уговоры.Суд квалифицировал действия первоуральца по пунктам «б, в» части 3 статьи 151 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.Как отмечают в суде, в феврале 2026 года этот же человек уже был осуждён за угон автомобиля и грабеж из магазина. К тем преступлениям он также привлёк детей — тех же самых малолеток. По совокупности статей он тогда получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Тот приговор в настоящее время обжалуется. Мероприятие для возрастной категории 18+