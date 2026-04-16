Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в вовлечении двух несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя.
Преступление было совершено в июле 2025 года. Возраст потерпевших к тому моменту не достиг даже 14 лет — одному было 12, другому 13 лет. В собственной квартире подсудимый, используя авторитет взрослого, а также путем уговоров и обещаний, в течение недели спаивал подростков. При этом он заведомо знал о нежном возрасте собутыльников.
Точные обстоятельства знакомства взрослого с детьми никто из собутыльников не помнит. Родители потерпевших пояснили, что не знали о знакомстве своих детей с мужчиной. До встречи с ним подростки спиртное вообще не употребляли. Сам подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что не применял физического принуждения, а действовал именно через уговоры.
Суд квалифицировал действия первоуральца по пунктам «б, в» части 3 статьи 151 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Як отмечают в суде, в феврале 2026 года этот же человек уже был осуждён за угон автомобиля и грабеж из магазина. К тем преступлениям он также привлёк детей — тех же самых малолеток. По совокупности статей он тогда получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Тот приговор в настоящее время обжалуется.
Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
16 апреля 2026
16 апреля 2026
Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
14 апреля 2026
14 апреля 2026
Директор «Уралкриомаша» осуждён за гибель работницы
21 апреля 2026
21 апреля 2026