У екатеринбуржцев забрали единственный контейнер и вынудили складывать мусор на улице

Анна Андреева © Вечерние ведомости

В самом центре Екатеринбурга – мусорный коллапс. Плохо пахнущая ситуация возникла на перекрестке улиц Малышева-Гоголя. Единственный контейнер для мусора, которым много лет пользовались жильцы дома Малышева, 60, был объявлен “незаконным”. За ним приехали сотрудники администрации и увезли. Теперь жители дома, а также работники кафе, расположенного в этом же здании, выносят мусор кто куда. Впрочем, жильцы утверждают, что требование чиновников в любом случае привело бы к нарушению санитарных норм.Как рассказали ВВ жильцы, с 2012 года они, по сути, лишены своей придомовой территории. Причина – масштабный долгострой, который расположен буквально в нескольких метрах от их дома. Здесь в разные годы возникали самые разные версии, что же все-таки будет построено (“то ли жилой дом, то ли офисник, то ли поликлиника для спецслужб”). Стройка зависла на неопределенное время, лишь недавно здесь началось “вялотекущее строительство”, говорят жильцы. Все это время у них не было возможности привести свой двор в порядок – организовать детскую площадку, посадить деревья и обустроить место под мусорные контейнеры, соблюдая при этом нормы по расстоянию до жилого дома. Единственный контейнер стоял прямо на улице Гоголя, у строительного забора. По словам жильцов, пользовались им, в том числе, местные кафе и другие организации, “а также крысы со стройки”. “Несмотря на многочисленные жалобы, никаких мер по организации контейнерной площадки администрацией района, квартальными и иными службами не предпринималось. Видимо, их всё устраивало”, – говорит собственник квартиры.Вопросы к контейнеру возникли после того, как центральная улица Гоголя была благоустроена в прошлом году. И мусорный объект начал портить весь пейзаж. В итоге администрация Ленинского района решила объявить контейнер вне закона. В апреле на синий пластиковый бак повесили акт “О выявлении объекта движимого имущества, незаконно размещенного на территории муниципального образования”. И уведомление о том, что контейнер необходимо убрать в добровольном порядке до 20 апреля. В противном случае – его увезут. Причём, увезут за счёт бюджета “с последующим возмещением в судебном порядке”.По словам жильцов, убрать контейнер с улицы (то есть – буквально под окна) и не нарушить при этом санитарные нормы не представлялось возможным. “Логика администрации в том, что мусорный контейнер находиться на муниципальной земле не может, а значит, мы должны забрать его и установить прямо возле подъезда”, – говорит собственник квартиры.Недавно представители администрации встречались с жильцами. Судя по видео со встречи (есть в распоряжении редакции), чиновники удивлялись тому, что “15 лет контейнер стоял на одном месте, и ни у кого не возникало вопросов”. В администрации считают, что вопросом должна была озаботиться управляющая компания. Жильцы между тем встают на сторону УК и утверждают, что “те сделали все в рамках своих полномочий”. Также чиновники признают, что на небольшой территории двора буквально на каждом шагу есть какие-либо ограничения (например, на въезд для машин, которые вывозят мусор). Следовательно, определить новую точку для сбора ТКО проблематично.Несмотря на попытки переговоров с жильцами, рано утром 21 апреля (кстати, в День местного самоуправления в РФ) единственный контейнер увезли. Судя по видео с камеры, несколько мужчин в спецодежде подняли полный контейнер и вместе с мусором погрузили в кузов. В течение дня пакеты с отходами стали появляться у подъездов, под забором, а также в новых урнах на благоустроенной улице Гоголя. А сотрудники кафе, судя по камерам, несут большие черные мешки через двор в неизвестном направлении... К слову, второй выезд из этого двора – на благоустроенную улицу Горького с живописным видом на набережную Исети.Добавим, что здание на Малышева, 60 – единственный жилой дом в округе. Жильцы называют себя “заложниками точечной застройки”. Сейчас собственники готовят обращения в администрацию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Редакция ВВ направила запросы в администрацию района и УК.Мероприятие для возрастной категории 18+