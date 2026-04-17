Chevrolet на летних шинах и Hyundai на буксировке столкнулись с «КамАЗом» на трассе возле Нижнего Тагила





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия водитель и пассажир буксируемого автомобиля Hyundai – женщины – от полученных травм скончались на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью, около полуночи, вблизи Нижнего Тагила на 162-м километре Серовского тракта водитель Chevrolet Niva, буксировавший Hyundai, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехал «КамАЗ».Известно, что Chevrolet ехал на летних шинах, несмотря на гололедицу.По факту аварии проводится проверка. В ГИБДД призывают владельцев автомобилей, переобувшихся на летнюю резину, никуда не ездить в такую погоду. Мероприятие для возрастной категории 18+