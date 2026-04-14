Сысертского депутата Вадима Старкова лишили мандата из‑за утраты доверия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысерсткий районный суд досрочно прекратил полномочия депутата местной думы Вадима Старкова с формулировкой «в связи с утратой доверия».
По данным объединённой пресс‑службы судов Свердловской области, основанием стало «невыполнение обязанностей по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами № 273‑ФЗ и № 131‑ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”».
Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В СМИ предполагают, что это решение может быть связано с участием Вадима Старкова в голосовании о повышении пенсий бывшим мэрам муниципалитета. Старков возглавлял Сысерть с 2009 по 2013 год, а значит, фактически голосовал за повышение пенсии самому себе.
