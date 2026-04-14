СвЖД планирует в текущем году модернизировать более 140 железнодорожных переездов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2026 году на Свердловской железной дороге запланированы ремонт и масштабное обновление инфраструктуры. Это коснётся, в первую очередь, объекты СвЖД в Свердловской и Тюменской областях. Также работы затронут Пермский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.Всего планируется обновить более 140 железнодорожных переездов. Капитальный ремонт ожидает 22 переезда на всей сети дороги. В ходе капитального ремонта специалисты заменят шлагбаумы. Будет полностью обновлен настил на переездах. Дорожники положат новое асфальтовое покрытие. Также установят современные светоотражающие элементы и дорожные знаки, а на семи переездах заменят заграждения. Ещё на 99 переездах обновят асфальтовое покрытие в рамках менее масштабных работ. На 25 переездах проведут работы по смене резинокордового настила.Главная цель перечисленных мероприятий — сделать переезды удобнее и безопаснее как для автомобилистов, так и для движения пассажирских и грузовых поездов. Старт ремонтной кампании напрямую зависит от погодных условий: ремонт начнётся с установлением устойчивых плюсовых температур в регионах. Мероприятие для возрастной категории 18+