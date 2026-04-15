В пятницу Екатеринбург простится с Евгением Горенбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как вы уже наверняка знаете, умер Евгений Горенбург. Известный музыкант, член Свердловского рок-клуба и один из главных культурных деятелей Екатеринбурга скончался в возрасте 66 лет.Ближе к вечеру стало известно и о том, когда пройдёт прощание с Евгением Горенбургом. Оно намечено на пятницу, 24 апреля, в Культурном центре «Урал» (улица Студенческая, 3). С 11.00 до 12.30 родственники, друзья и просто ценившие таланты Евгения Горенбурга, смогут отдать ему последние почести.Вместе с этим сегодня команда продюсерского центра «ЛАД» заверила, что все фестивали, организатором которых был Горенбург, в этом году обязательно состоятся. «Ural Music Night» пройдёт 19 июня, «Красная строка» запланирована на 21-23 августа, а фестиваль «Гиккон» состоится 29 августа.Евгений Горенбург был участником группы «Топ», входившей в легендарный Свердловский рок-клуб. Однако подлинную известность ему принесла организаторская деятельность: он выступил основателем и бессменным вдохновителем «Уральской ночи музыки», создал книжный фестиваль «Красная строка», ставший визитной карточкой города, проводил «Старый новый рок» и другие замечательные культурные мероприятия. В последнее время Евгений Львович тяжело болел. В частности, у него были проблемы с сердцем и почками. Мероприятие для возрастной категории 18+