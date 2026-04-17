В Екатеринбурге пенсионер на Chevrolet сбил семилетнего мальчика
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, в 07.50, в Екатеринбурге на пешеходном переходе без светофора на улице Косарева 77‑летний мужчина на Chevrolet Niva сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с мамой.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель не предоставил преимущество пешеходам и допустил наезд на ребёнка.
В разговоре с автоинспекторами пожилой мужчина заявил, что не увидел людей на дороге из‑за солнца. Отмечается, что за 30 лет водительского стажа пенсионер не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На него составили два протокола: по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам»).
«В результате ДТП бригадой скорой медицинской помощи ребёнок был доставлен в ДГКБ № 9»,
– сказали в пресс-группе.
