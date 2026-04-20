Помогшего мошенникам обчистить костромича жителя Артёмовского обязали вернуть украденный миллион рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд обязал местного жителя, через банковский счёт которого в августе 2025 года у жителя Костромской области украли деньги, вернуть похищенный миллион.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, костромич поверил, что ему нужно назвать курьеру код из СМС, чтобы получить посылку, и, сам того не ведая, предоставил аферистам доступ к личному кабинету в «Сбербанке». Мошенники открыли на него новый счёт, перевели на него с другого счёта 3,9 миллиона рублей, а затем похитили 3 миллиона рублей. Один миллион они вывели через счёт жителя Артёмовского.
После возбуждения уголовного дела, когда костромича признали потерпевшим, с соучастника преступной схемы потребовали взыскать неосновательное обогащение.
В суде артёмовец не смог озвучить каких-либо доказательств в свою пользу, и суд постановил взыскать с него один миллион рублей. Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 25 000 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, костромич поверил, что ему нужно назвать курьеру код из СМС, чтобы получить посылку, и, сам того не ведая, предоставил аферистам доступ к личному кабинету в «Сбербанке». Мошенники открыли на него новый счёт, перевели на него с другого счёта 3,9 миллиона рублей, а затем похитили 3 миллиона рублей. Один миллион они вывели через счёт жителя Артёмовского.
После возбуждения уголовного дела, когда костромича признали потерпевшим, с соучастника преступной схемы потребовали взыскать неосновательное обогащение.
В суде артёмовец не смог озвучить каких-либо доказательств в свою пользу, и суд постановил взыскать с него один миллион рублей. Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 25 000 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
